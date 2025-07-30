Лидер предварительных заплывов на 800 м вольным стилем Шорт снялся с финала на ЧМ-2025

Чемпион мира – 2023 австралийский пловец Сэмюэл Шорт не сможет принять участия в финальном заплыве на 800 м вольным стилем чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре из-за пищевого отравления. Шорт завершил предварительные заплывы с лучшим временем.

«Хочу сообщить всем, что я не буду участвовать в финале на 800 м сегодня вечером по медицинским показаниям. Это решение далось мне очень тяжело, я крайне расстроен, потому что с нетерпением ждал возможности показать, на что способен и насколько усердно я тренировался! Я по-прежнему считаю, что это моя лучшая дистанция, и был готов показать личный рекорд.

После отличного заплыва в предварительном раунде, где я чувствовал себя просто потрясающе, мне внезапно стало очень плохо. Мы считаем, что это пищевое отравление, предположительно после обеда в отеле. Я питался исключительно в отеле. Весь остаток дня и вечер прошли с рвотой и всеми прочими неприятными симптомами отравления. Это было ужасно и полностью вымотало меня.

Я до последнего надеялся выступить, если начну чувствовать улучшение. Но, к сожалению, этого не произошло. Сейчас моя цель — как можно лучше восстановиться, чтобы помочь нашей команде в эстафете 4×200 в пятницу. Прости, Австралия», – написал Шорт в одной из социальных сетей.

В финальном заплыве на 800 м вольным стилем Шорта заменит ещё один австралиец Бенджамин Гудеманс, который показал девятое время по результатам предварительных соревнований и являлся первым запасным.