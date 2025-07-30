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Тадей Погачар не будет принимать участия в «Вуэльте Испании» — 2025

Тадей Погачар не будет принимать участия в «Вуэльте Испании» — 2025
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Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар, представляющий UAE Team Emirates XRG, не будет принимать участия в «Вуэльте Испании» — 2025. Спортсмен решил взять отдых после победы в генеральной классификации многодневки «Тур де Франс» — 2025.

Сегодня, 30 июля, UAE Team Emirates анонсировала состав на испанский гранд-тур. Тадей Погачар не попал в список участников гонки. Команда подчёркивает, что решение об отдыхе Погачара было принято для оптимальной подготовки к завершающей части сезона и предстоящему чемпионату мира.

Напомним, словенский велогонщик в этом сезоне также пропустил «Джиро д’Италия» — 2025.

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