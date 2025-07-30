«Поражение принято, урок усвоен». Лифинцев — после 100-метровки на спине на ЧМ-2025

Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев опубликовал пост по итогам седьмого места в финальном заплыве на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Поражение принято, урок усвоен. Ещё увидимся», — написал Лифинцев на своей странице в социальных сетях.

Лифинцев не стал общаться с журналистами, он прошёл мимо представителей прессы, игнорируя их вопросы.

Победу в заплыве одержал южноафриканец Питер Кётце с результатом 51,85 секунды. Второе место занял итальянец Томас Чеккон с отставанием 0,05. Тройку призёров замкнул француз Йоанн Ндойе-Бруар (0,07). Ещё один россиянин, Климент Колесников, занял шестое место (+0,53).