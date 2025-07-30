Кузнецова пропустит финал комбинированной эстафеты ЧМ-2025 из-за отравления

Чемпионка России 2025 года 19-летняя российская пловчиха Александра Кузнецова назвала причину неудачного выступления в комбинированной смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

«Всем привет, дорогие! Рассказываю, что же всё-таки со мной случилось. Я отравилась, сильно или нет, пока что не поняла, но сегодня самочувствие, мягко говоря, не особо хорошее, потеряла очень много воды, надеюсь, мои ресурсы вернутся ко мне в ближайшие два дня. Остался ещё 50 вольный стиль, на личку я тоже попала. В оправдание себя хочу сказать, что, кроме еды в столовой отеля, никакой другой еды в меня не попадало! Сама не знаю, почему и от чего так со мной поступил мой организм, но в том, что я заболела, виновата только я, и это факт!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.