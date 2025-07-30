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Итальянские прыгуны завоевали золото в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в миксте

Итальянские прыгуны завоевали золото в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в миксте
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Итальянский дуэт Кьяра Пеллакани/Маттео Санторо одержали победу в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина в миксте на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Микст. Синхронные прыжки 3 м
30 июля 2025, среда. 12:02 МСК
Окончено
1
Италия
2
Австралия
3
Китай

Итальянские спортсмены набрали 308,13 балла. Серебряные награды завоевала австралийская пара Кассиэль Руссо/Мэддисон Кини (307,26), замкнули тройку призёров китайские прыгуны Ли Яцзе/Чэн Цзылун (305,70). Также в соревнованиях принимали участие Елизавета Кузина/Никита Молчанов, которые стали пятыми в итоговом протоколе соревнований (273,84).

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Сингапур. Прыжки в воду. 3-метровый трамплин. Микст.

1. Кьяра Пеллакани/Маттео Санторо (Италия) – 308,13 балла.
2. Кассиэль Руссо/Мэддисон Кини (Австралия) – 307,26.
3. Ли Яцзе/Чэн Цзылун (Китай) – 305,70.
4. Сяня Юнуэн Парра Мартин/Осмар Ольвера (Мексика) – 278,82.
5. Елизавета Кузина/Никита Молчанов – 273,84.

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