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Итальянские прыгуны завоевали золото в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в миксте

Итальянский дуэт Кьяра Пеллакани/Маттео Санторо одержали победу в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина в миксте на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Итальянские спортсмены набрали 308,13 балла. Серебряные награды завоевала австралийская пара Кассиэль Руссо/Мэддисон Кини (307,26), замкнули тройку призёров китайские прыгуны Ли Яцзе/Чэн Цзылун (305,70). Также в соревнованиях принимали участие Елизавета Кузина/Никита Молчанов, которые стали пятыми в итоговом протоколе соревнований (273,84).

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Сингапур. Прыжки в воду. 3-метровый трамплин. Микст.

1. Кьяра Пеллакани/Маттео Санторо (Италия) – 308,13 балла.

2. Кассиэль Руссо/Мэддисон Кини (Австралия) – 307,26.

3. Ли Яцзе/Чэн Цзылун (Китай) – 305,70.

4. Сяня Юнуэн Парра Мартин/Осмар Ольвера (Мексика) – 278,82.

5. Елизавета Кузина/Никита Молчанов – 273,84.