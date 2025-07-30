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Тунисец Джауади одержал победу на дистанции 800 м вольным стилем у мужчин на ЧМ-2025

Тунисец Джауади одержал победу на дистанции 800 м вольным стилем у мужчин на ЧМ-2025
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Тунисский пловец Ахмед Джауади одержал победу в плавании на 800 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 800 м вольный стиль
30 июля 2025, среда. 14:02 МСК
Окончено
1
Ахмед Джауади
Тунис
7:36.88
2
Свен Шварц
Германия
+3.08
3
Лукас Мертенс
Германия
+3.31

Джауади завершил дистанцию с результатом 7.36,88. Серебряным призёром на этой дистанции стал немец Свен Шварц (7.39,96), бронзовую награду завоевал его соотечественник Лукас Мертенс (7.40,19)

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта. Сингапур. Плавание. 800 м вольный стиль. Мужчины.

1. Ахмед Джауади (Тунис) – 7.36,88.
2. Свен Шварц (Германия) – 7.39,96.
3. Лукас Мертенс (Германия) – 7.40,19.
4. Бобби Финке (США) – 7.46,42.
5. Виктор Юханссон (Швеция) – 7.47,00.

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