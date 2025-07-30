Тунисец Джауади одержал победу на дистанции 800 м вольным стилем у мужчин на ЧМ-2025

Тунисский пловец Ахмед Джауади одержал победу в плавании на 800 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Джауади завершил дистанцию с результатом 7.36,88. Серебряным призёром на этой дистанции стал немец Свен Шварц (7.39,96), бронзовую награду завоевал его соотечественник Лукас Мертенс (7.40,19)

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта. Сингапур. Плавание. 800 м вольный стиль. Мужчины.

1. Ахмед Джауади (Тунис) – 7.36,88.

2. Свен Шварц (Германия) – 7.39,96.

3. Лукас Мертенс (Германия) – 7.40,19.

4. Бобби Финке (США) – 7.46,42.

5. Виктор Юханссон (Швеция) – 7.47,00.