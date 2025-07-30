Сергей Фесиков рассказал, что два россиянина отравились на ЧМ-2025 по водным видам спорта

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков рассказал, что два российских спортсмена отравились на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре. Чемпионка России 2025 года 19-летняя российская пловчиха Александра Кузнецова также заявила об отравлении на своей странице в социальных сетях. Имя второго спортсмена остаётся неизвестным.

«Мы рассчитываем, что наш персонал быстро отработает эту историю и поможет нашим ребятам прийти в себя завтра. Надеемся, что наши спортсмены и спортсменки минуют эту ситуацию в Сингапуре», — сказал Фесиков в эфире «Матч ТВ».

Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.