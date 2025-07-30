Австралийка О’Кэллахан завоевала золотую медаль в плавании на 200 м вольным стилем
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Австралийская пловчиха Молли О’Кэллахан завоевала золотую медаль в плавании на 200 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 200 м вольный стиль
30 июля 2025, среда. 14:18 МСК
Окончено
1
Молли О'Кэллахан
Австралия
1:53.48
2
Ли Бинцзе
Китай
+1.04
3
Клэр Вайнштейн
США
+1.19
О’Кэллахан завершила дистанцию с результатом 1.53,48. Серебряным призёром на этой дистанции стала китаянка Ли Бинцзе (1.54,62), бронзовую награду завоевала американка Клэр Вайнштейн (1.54,67).
Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта. Сингапур. Плавание. 200 м вольный стиль. Женщины.
1. Молли О’Кэллахан (Австралия) – 1.53,48.
2. Ли Бинцзе (Китай) – 1.54,62.
3. Клэр Вайнштейн (США) – 1.54,67.
4. Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) – 1.55,06.
5. Барбора Симанова (Чехия) – 1.55,20.
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