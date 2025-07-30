Австралийка О’Кэллахан завоевала золотую медаль в плавании на 200 м вольным стилем

Австралийская пловчиха Молли О’Кэллахан завоевала золотую медаль в плавании на 200 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

О’Кэллахан завершила дистанцию с результатом 1.53,48. Серебряным призёром на этой дистанции стала китаянка Ли Бинцзе (1.54,62), бронзовую награду завоевала американка Клэр Вайнштейн (1.54,67).

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта. Сингапур. Плавание. 200 м вольный стиль. Женщины.

1. Молли О’Кэллахан (Австралия) – 1.53,48.

2. Ли Бинцзе (Китай) – 1.54,62.

3. Клэр Вайнштейн (США) – 1.54,67.

4. Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) – 1.55,06.

5. Барбора Симанова (Чехия) – 1.55,20.