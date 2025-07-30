Егор Корнев вышел в финал соревнований в плавании на 100 м вольным стилем

Сегодня, 30 июля, состоялись полуфинальные заплывы на 100 м вольным стилем у мужчин на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Егор Корнев вышел в финал с третьим временем – 47,29 секунды.

Лучшее время в полуфинальных заплывах показал американец Джек Алекси (46,81), на втором месте румынский пловец Давид Попович (46,84).

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Изначально турнир должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.

Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.