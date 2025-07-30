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Американец Урландо одержал победу на дистанции 200 м баттерфляем на ЧМ-2025

Американец Урландо одержал победу на дистанции 200 м баттерфляем на ЧМ-2025
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Американский пловец Лука Урландо одержал победу в плавании на 200 м баттерфляем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 200 м баттерфляй
30 июля 2025, среда. 14:54 МСК
Окончено
1
Лука Урландо
США
1:51.87
2
Кшиштоф Хмелевски
Польша
+0.77
3
Харрисон Тёрнер
Австралия
+2.30

Урландо завершил дистанцию с результатом 1.51,87. Серебряным призёром на этой дистанции стал поляк Кшиштоф Хмелевски (1.52,64), бронзовую награду завоевал австралиец Харрисон Тёрнер (1.54,17).

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта. Сингапур. Плавание. 200 м баттерфляй. Мужчины.

1. Лука Урландо (США) – 1.51,87.
2. Кшиштоф Хмелевски (Польша) – 1.52,64.
3. Харрисон Тёрнер (Австралия) – 1.54,17.
4. Илья Харун (Канада) – 1.54,34.
5. Карсон Фостер (США) – 1.54,62.

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