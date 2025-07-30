Американец Урландо одержал победу на дистанции 200 м баттерфляем на ЧМ-2025

Американский пловец Лука Урландо одержал победу в плавании на 200 м баттерфляем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Урландо завершил дистанцию с результатом 1.51,87. Серебряным призёром на этой дистанции стал поляк Кшиштоф Хмелевски (1.52,64), бронзовую награду завоевал австралиец Харрисон Тёрнер (1.54,17).

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта. Сингапур. Плавание. 200 м баттерфляй. Мужчины.

1. Лука Урландо (США) – 1.51,87.

2. Кшиштоф Хмелевски (Польша) – 1.52,64.

3. Харрисон Тёрнер (Австралия) – 1.54,17.

4. Илья Харун (Канада) – 1.54,34.

5. Карсон Фостер (США) – 1.54,62.