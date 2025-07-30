Кирилл Пригода завоевал серебро ЧМ-2025 на дистанции 50 м брассом

Российский пловец Кирилл Пригода завоевал серебро на дистанции 50 м брассом в рамках чемпионата мира — 2025 в Сингапуре. Он преодолел дистанцию за 26,62.
Пригода отстал от победителя итальянца Симоне Черасуоло на 0,6 секунды. Замкнул тройку лидеров китаец Цинь Хайян с результатом 26,67. Четвёртое место завоевал ещё один российский пловец Иван Кожакин.
ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Изначально турнир должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.
Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.
- 30 июля 2025
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