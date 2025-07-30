Томас Бах высказался об участии нейтральных атлетов из России в ЧМ по водным видам спорта

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об участии российских спортсменов на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре в нейтральном статусе.

– И на ЧМ по фехтованию, и на ЧМ по водным видам спорта мы видим нейтральных атлетов из России и Беларуси. Это здорово для спорта?

– Разумеется. Каждая федерация по разным видам спорта принимает своё решение по участию атлетов из стран, которые участвуют в конфликтах, при этом есть рекомендации Международного олимпийского комитета. Но, опять же, это только рекомендации, – сказал Бах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.