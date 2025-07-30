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Гайфутдинова осталась недовольна своим результатом, несмотря на выход в финал ЧМ-2025

Гайфутдинова осталась недовольна своим результатом, несмотря на выход в финал ЧМ-2025
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Российская пловчиха Алина Гайфутдинова прокомментировала выход в финал на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Сама понимаю, какие у меня ошибки, у меня на выходе не было достаточно высокой скорости на дистанции. Почему вышла из воды самой первой? Я не специально, если честно. Просто не успела. Когда выходишь последним на четвёртую дорожку, уже ничего не успеваешь.

Позавчера я выходила по восьмой дорожке и, наоборот, сначала посидела, ждала своих соперниц. Только когда выходила шестая, начала раздеваться и всё прекрасно успела. Сегодня не успела ни обрызгаться, ни прийти в себя, спокойно подготовиться. В общем, всё было достаточно быстро и суматошно.

50 м важно прочувствовать, эту дистанцию важно уметь чувствовать. Здесь нет права на ошибку, надо уметь взрываться сразу. Пока не получается. Прекрасно понимаю, где был мой косяк – 100% подводная часть.

Плюс по циклам сделала чуть меньше, чем обычно делаю, посмотрим видео. По ощущениям было так, а в чём конкретная причина, почему не получается прогрессировать, пока не понимаю», – передаёт слова Гайфутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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