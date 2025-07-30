«У каждой федерации своё решение». Бах — о допуске россиян в командных видах на ЧМ-2025

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал критерии допуска нейтральных спортсменов в командных видах соревнований.

– Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, не следует допускать атлетов в нейтральном статусе к соревнованиям в командных дисциплинах. Вы поддерживаете решение World Aquatics допускать нейтральных спортсменов в плавательных эстафетах, командных соревнованиях по прыжкам в воду и в синхронном плавании?

– Это всего лишь рекомендации, и каждая федерация принимает своё собственное решение, согласно своему регламенту, своей ситуации, учитывая разные факторы, – сказал Бах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Отметим, что нейтральные спортсмены принимают участие в плавательных эстафетах на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.