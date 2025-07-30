«Невероятный чемпионат». Томас Бах — об организации и результатах водного ЧМ-2025

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал организацию чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта, отметив большое представительство стран в плавательном турнире.

«Невероятный чемпионат, потрясающая организация. Мы видим, как плавание и другие водные виды спорта становятся более глобальными, всё больше стран попадают в медали, ещё больше претендуют на награды. Это радует. Мы должны стремиться к большему представительству, и в этом плане World Aquatics делает большую работу, здесь уже видны её результаты. К примеру, здесь в прыжках в воду сегодня мы видим медалистов с трёх разных континентов, что как раз и говорит о широком мировом представительстве водных видов», – сказал Бах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.