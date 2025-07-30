Томас Бах: синхронное плавание с новыми правилами стало конкурентнее и интереснее

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, какой вид программы чемпионата мира по водным видам спорта ему нравится больше всего.

– Какой вид программы водного ЧМ вам нравится больше всего?

– Я большой фанат спорта, всех видов спорта, поэтому я не буду выбирать что-то одно. Но если всё-таки выбирать, то пусть будет плавание. Но при этом мне очень нравятся и прыжки в воду, и водное поло. Нравится и синхронное плавание, которое в новой формуле соревнований, с новыми правилами стало гораздо насыщеннее, конкурентнее, интереснее. Вся программа водного ЧМ крайне насыщенная и интересная.

– При этом вы здесь, а не на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в это же самое время. Почему?

– Я стараюсь посещать все соревнования, турниры по разным видам спорта. Меня пригласили друзья из World Aquatics, я не мог им отказать, к тому же я и правда очень люблю плавание и другие водные виды спорта. Как я и говорил, я большой фанат спорта, а водные виды – это один из самых массовых и представительных видов из всех, – сказал Бах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.