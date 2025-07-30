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Леон Маршан установил мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием

Леон Маршан установил мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием
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Четырёхкратный олимпийский чемпион Парижа-2024 француз Леон Маршан с мировым рекордом выиграл полуфинальный заплыв на 200 м комплексным плаванием на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Он преодолел дистанцию за 1.52,69.

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Изначально турнир должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.

Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.

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