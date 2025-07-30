Томас Бах ушёл от вопроса о включении турнира микст-дуэтов синхронистов в программу ОИ

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отказался комментировать вопрос включения в олимпийскую программу по синхронному плаванию соревнований микст-дуэтов.

– Стоит ли ждать расширения олимпийской программы для водных дисциплин? В частности, включения микст-дуэтов в артистическом плавании?

– Об этом вам лучше спросить уже моего преемника. Я здесь в качестве гостя соревнований, – сказал Бах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, ранее МОК решил не включать в программу следующих Олимпийских игр в Лос-Анджелесе – 2028 соревнования микст-дуэтов в синхронном плавании.