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Томас Бах ушёл от вопроса о включении турнира микст-дуэтов синхронистов в программу ОИ

Томас Бах ушёл от вопроса о включении турнира микст-дуэтов синхронистов в программу ОИ
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Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отказался комментировать вопрос включения в олимпийскую программу по синхронному плаванию соревнований микст-дуэтов.

– Стоит ли ждать расширения олимпийской программы для водных дисциплин? В частности, включения микст-дуэтов в артистическом плавании?
– Об этом вам лучше спросить уже моего преемника. Я здесь в качестве гостя соревнований, – сказал Бах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, ранее МОК решил не включать в программу следующих Олимпийских игр в Лос-Анджелесе – 2028 соревнования микст-дуэтов в синхронном плавании.

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