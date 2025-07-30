Российские пловцы завоевали золотую медаль в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м
Поделиться
Российские пловцы (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова), выступающие в нейтральном статусе, завоевали золотые медали в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс
30 июля 2025, среда. 15:47 МСК
Окончено
1
Россия
2
Китай
3
Канада
Российские пловцы завершили дистанцию с результатом 3.37,97, установив новый рекорд чемпионатов мира. Серебряные награды выиграли китайские пловцы, показав время 3.39,99. Замкнули тройку призёров пловцы из Канады (3.40,90).
Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта. Сингапур. Плавание. Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м.
1. Россия – 3.37,97.
2. Китай – 3.39,99.
3. Канада – 3.40,90.
4. Нидерланды – 3.40.97.
5. Австралия – 3.41.02.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июля 2025
-
17:27
-
17:26
-
17:23
-
17:19
-
17:16
-
17:15
-
17:09
-
16:58
-
16:58
-
16:52
-
16:29
-
16:25
-
16:10
-
16:02
-
15:55
-
15:51
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:14
-
15:11
-
15:06
-
14:59
-
14:49
-
14:36
-
14:34
-
14:21
-
14:00
-
13:55
-
13:55
-
13:45
-
12:47
-
12:05
-
10:39
-
10:19