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Сборная России выиграла золото в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ по водным видам спорта 2025

Российские пловцы завоевали золотую медаль в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м
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Российские пловцы (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова), выступающие в нейтральном статусе, завоевали золотые медали в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс
30 июля 2025, среда. 15:47 МСК
Окончено
1
Россия
2
Китай
3
Канада

Российские пловцы завершили дистанцию с результатом 3.37,97, установив новый рекорд чемпионатов мира. Серебряные награды выиграли китайские пловцы, показав время 3.39,99. Замкнули тройку призёров пловцы из Канады (3.40,90).

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта. Сингапур. Плавание. Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м.

1. Россия – 3.37,97.
2. Китай – 3.39,99.
3. Канада – 3.40,90.
4. Нидерланды – 3.40.97.
5. Австралия – 3.41.02.

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