Реакция российских пловцов на победу в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м

Российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, выступающие в нейтральном статусе, отреагировали на победу в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Фото: кадр из трансляции

Российские пловцы завершили дистанцию с результатом 3.37,97, установив новый рекорд чемпионатов мира. Серебряные награды выиграли китайские пловцы, показав время 3.39,99. Замкнули тройку призёров пловцы из Канады (3.40,90).

Отметим, что для Кирилла Пригоды золото в эстафете — вторая медаль за сегодня. Ранее он завоевал серебро на дистанции 50 метров брассом.