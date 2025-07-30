Российские пловцы установили новый рекорд ЧМ в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м

Российские пловцы (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) установили новый рекорд чемпионатов мира в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Российский квартет завершил дистанцию с результатом 3.37,97, опередив ближайших преследователей из сборной Китая на 2,02 секунды.

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.