Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские пловцы установили новый рекорд ЧМ в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м

Российские пловцы установили новый рекорд ЧМ в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м
Комментарии

Российские пловцы (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) установили новый рекорд чемпионатов мира в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс
30 июля 2025, среда. 15:47 МСК
Окончено
1
Россия
2
Китай
3
Канада

Российский квартет завершил дистанцию с результатом 3.37,97, опередив ближайших преследователей из сборной Китая на 2,02 секунды.

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Российские пловцы порвали всех в эстафете на ЧМ-2025. Не финал, а золотая сказка! LIVE
Live
Российские пловцы порвали всех в эстафете на ЧМ-2025. Не финал, а золотая сказка! LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android