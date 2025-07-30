Российские пловцы установили новый рекорд ЧМ в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м
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Российские пловцы (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) установили новый рекорд чемпионатов мира в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс
30 июля 2025, среда. 15:47 МСК
Окончено
1
Россия
2
Китай
3
Канада
Российский квартет завершил дистанцию с результатом 3.37,97, опередив ближайших преследователей из сборной Китая на 2,02 секунды.
Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.
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