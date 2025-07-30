ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 30 июля, на каком месте Россия

Сегодня, 30 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.
Российские спортсмены (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) завоевали золотую медаль в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м, а Егор Пригода стал серебряным призёром в плавании на 50 м брассом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 медального зачёта ЧМ-2025.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 30 июля:
1. Китай – 12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.
2. Австралия – 8 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей.
3. Германия – 6 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
4. США – 4 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.
5. Россия – 4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.
6. Испания – 4 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.
7. Италия – 2 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых медали.
8. Канада – 2 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
9. Япония – 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовых медали.
10. Франция – 1 золотая и 3 бронзовых медали.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.