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ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 30 июля, на каком месте Россия

Сегодня, 30 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Российские спортсмены (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) завоевали золотую медаль в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м, а Егор Пригода стал серебряным призёром в плавании на 50 м брассом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 медального зачёта ЧМ-2025.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 30 июля:

1. Китай – 12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.

2. Австралия – 8 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей.

3. Германия – 6 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.

4. США – 4 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

5. Россия – 4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

6. Испания – 4 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.

7. Италия – 2 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых медали.

8. Канада – 2 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.

9. Япония – 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовых медали.

10. Франция – 1 золотая и 3 бронзовых медали.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.