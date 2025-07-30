Лифинцев — после победы в эстафете: понял, на что я мог бы проплыть в личке

Российский пловец Мирон Лифинцев прокомментировал победу в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Никаких мыслей не было, когда увидел свои секунды. Понимал, что рекорд в смешанной эстафете не зачтут. Понял, что я могу, понял, на что я мог бы проплыть в личке. На этом всё. Ни рад, ни зол. Ещё есть одна эстафета.

Из-за личной сотни злость никуда не уйдёт. Думаю, эта злость будет подгонять меня в будущем. Не буду говорить, как Кирилл, что это позор, но это было плохо. Секунды показывают, что можно не просто было бороться, а выигрывать с рекордом. Надо быть более опытным, сильным духом. Всё должно сложиться. Сегодня всё сложилось, вчера — нет.

Я не расстроен, понимал, что я мог выигрывать и в личке. Не могу сказать, что не так, я просто получил опыт, получил урок, который уже усвоил за одну ночь. На будущее буду более опытным и спокойным», — передаёт слова Лифинцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.