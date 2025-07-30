«Сказал, что мы готовы делать историю. И не соврал». Лифинцев — о золоте ЧМ в эстафете

Пловец Мирон Лифинцев высказался о победе в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Последний раз мы выигрывали эстафету в 2003 году, я тогда ещё даже не родился. Через три года только рожусь. Круто! Я сказал Кириллу, что мы готовы делать историю сегодня. И я не соврал. Когда Кирилл закончил, я понимал, что мы проплывём сегодня очень быстро, понимал, что я готов. Все мы оказались готовы.

Отбили кулачки, с кислыми минами встали и сделали своё дело. Когда увидел состав эстафет, понял, что это чистая заявка на золото. Все звёзды, которые могли сложиться, сложились воедино. Америка, Франция дали нам шанс. Мы боролись, боролись сами с собой. Это было круто. Нам дали шанс, и мы его не упустили», — передаёт слова Лифинцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.