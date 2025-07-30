Мирон Лифинцев сравнил уровень конкуренции на чемпионатах мира в Будапеште и Сингапуре

Пловец, чемпион мира на короткой и длинной воде Мирон Лифинцев сравнил уровень конкуренции в Будапеште и Сингапуре. Ранее он завоевал пять золотых медалей на ЧМ-2024 в 25-метровом бассейне, а сегодня стал первым в эстафете на ЧМ-2025 (50 метров).

«Уже с полуфинала, даже с предварительных заплывов, понял, что это совсем другой уровень, нежели Будапешт. Финал закрылся в трёх десятых – уже тут удивился, понял, что будет плотная борьба. Получил урок. Самая ценная медаль? Точно среди эстафет, но личную с Будапешта я поставлю пока выше. Известность? Это была мимолётная популярность. Я хоть и старался, но в этом деле полный новичок, ничего не понимаю в плане медийности. До сих пор меня никто не знает. Если спросить прохожего, едва ли меня узнают.

Радоваться будем потом, если будем. Я пока даже не знаю, буду ли радоваться. Осталась ещё одна эстафета, мне надо сейчас три дня как-то продержать себя, продержать эту форму, чтобы в последний день показать хотя бы похожий результат. Будем стараться. Отдыхать? Пойду покушаю и спать», — передаёт слова Лифинцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.