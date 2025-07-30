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Фесиков — о золоте пловцов на ЧМ: все коллеги и комментаторы поздравляли в режиме лайв

Фесиков — о золоте пловцов на ЧМ: все коллеги и комментаторы поздравляли в режиме лайв
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Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков высказался о победе команды в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Надо же было всполохнуть публику немножко (улыбается). Перекричал Губерниева? Не могу сказать, но голос есть.

Сегодня очень волновались с утра, наши плыли не в сильнейшем заплыве, и дальше был целый квартет из сборных, которые могли нас подвинуть. Мы попали с опасениями, но сделали правильный шаг. Андрей Геннадьевич (Шишин, тренер сборной. — Прим. «Чемпионата») был абсолютно прав по тактике, поставив Мирона. Мирон вчера был зол, действительно был не удовлетворён своим выступлением, и сегодня мы увидели феноменальные секунды.

Все коллеги, которые сидели, все комментаторы поздравляли в режиме лайв. Увидели 51,78 и сказали: «А что вчера?» Я, конечно, не мог сказать на всё телевидение свои мысли о вчерашнем заплыве. Самое главное, что он почувствовал уверенность, потенциал. Дальнейший импульс подхватила вся команда, и им оставалось только на лучших результатах привести всё к победе», — передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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