Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Времени радоваться нет». Пригода — о победе в эстафете на чемпионате мира

«Времени радоваться нет». Пригода — о победе в эстафете на чемпионате мира
Комментарии

Пловец Кирилл Пригода высказался о победе команды в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре, а также рассказал, чем занимался в 2003 году, когда российские пловцы в предыдущий раз выиграли золото ЧМ в эстафете.

«Сейчас самый экватор соревнований, вторая половина только начинается. Времени радоваться нет.

Когда мы выиграли последний раз эстафету в плавании, мне было восемь лет. Что я тогда делал? Кажется, меня в первый раз родители взяли в лагерь. У мамы был первый набор, и меня взяли в лагерь, я бегал, резвился, в грязи купался, грезил мечтами о плавании и думал, что будет в будущем», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Воскрес после «позора». Героическая медаль российского пловца на чемпионате мира!
Воскрес после «позора». Героическая медаль российского пловца на чемпионате мира!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android