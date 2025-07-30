«Времени радоваться нет». Пригода — о победе в эстафете на чемпионате мира

Пловец Кирилл Пригода высказался о победе команды в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре, а также рассказал, чем занимался в 2003 году, когда российские пловцы в предыдущий раз выиграли золото ЧМ в эстафете.

«Сейчас самый экватор соревнований, вторая половина только начинается. Времени радоваться нет.

Когда мы выиграли последний раз эстафету в плавании, мне было восемь лет. Что я тогда делал? Кажется, меня в первый раз родители взяли в лагерь. У мамы был первый набор, и меня взяли в лагерь, я бегал, резвился, в грязи купался, грезил мечтами о плавании и думал, что будет в будущем», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.