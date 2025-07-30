«Ты сможешь, надо, должна. Терпи!» Дарья Трофимова — о победе на ЧМ-2025

Пловчиха Дарья Трофимова высказалась о победе в финальном заплыве в смешанной комбинированной эстафете на ЧМ-2025 в Сингапуре. Она отметила, что почувствовала ответственность за результат сборной.

«Рада, что у нас получилось занять командой первое место. Очень сильно волновалась, переживала, так как плыву на последнем этапе, финиширую. На мне, грубо говоря, была вся ответственность за финиш. Вплоть до самого старта я очень сильно волновалась.

Что было в голове перед этапом? Держала в голове, мол, давай, давай. Ты сможешь, надо, должна. Терпи! Ребята поддерживали меня, и всё получилось», — передаёт слова Лифинцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.