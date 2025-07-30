Фесиков объяснил причины поражения Лифинцева в личном старте на чемпионате мира

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков высказался о выступлении Мирона Лифинцева в финале чемпионата мира — 2025 на дистанции 100 м на спине. Пловец занял седьмое место.

«В личных финалах не хватило соревновательной практики, конкуренции. Тем более вчера был суперзвёздный финал на стометровке на спине, рядом с Мироном стояли мэтры плавания: олимпийский чемпион, действующий рекордсмен мира. Конкуренция достойная была. Вчера победил тот, кто психологически был сильнее, — африканец, на волне успеха после Универсиады.

Ребят отпустило, Мирона отпустило. Это для него важно. Ему 19, всё впереди, главное, что он ощущает и не скрывает свой потенциал. Так ещё никто в мире не начинал, как сегодня утром проплыл Мирон. Даже Чеккон, когда устанавливал рекорд мира, был медленнее», — передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.