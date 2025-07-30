Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фесиков объяснил причины поражения Лифинцева в личном старте на чемпионате мира

Фесиков объяснил причины поражения Лифинцева в личном старте на чемпионате мира
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков высказался о выступлении Мирона Лифинцева в финале чемпионата мира — 2025 на дистанции 100 м на спине. Пловец занял седьмое место.

«В личных финалах не хватило соревновательной практики, конкуренции. Тем более вчера был суперзвёздный финал на стометровке на спине, рядом с Мироном стояли мэтры плавания: олимпийский чемпион, действующий рекордсмен мира. Конкуренция достойная была. Вчера победил тот, кто психологически был сильнее, — африканец, на волне успеха после Универсиады.

Ребят отпустило, Мирона отпустило. Это для него важно. Ему 19, всё впереди, главное, что он ощущает и не скрывает свой потенциал. Так ещё никто в мире не начинал, как сегодня утром проплыл Мирон. Даже Чеккон, когда устанавливал рекорд мира, был медленнее», — передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Сказал, что мы готовы делать историю. И не соврал». Лифинцев — о золоте ЧМ в эстафете
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android