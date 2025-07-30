Колобков — о золоте российских пловцов на ЧМ: мы вернулись не наблюдателями, а лидерами

Экс-министр спорта России Павел Колобков высказался о золоте российских пловцов в смешанной комбинированной эстафете ЧМ-2025 в Сингапуре.

«Мы полноценно вернулись! Долгожданная медаль. Командная победа сильно отличается психологически от индивидуальной в любом виде спорта. Получили сразу четыре золотые медали! Мы заявили о себе, что вернулись не как наблюдатели, а как реальные лидеры. Надеюсь, это не последняя награда на чемпионате мира для наших ребят. Очень рад за них, поздравляю. Это долгожданная и важная медаль для России», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Победителями ЧМ-2025 стали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Александра Кузнецова и Дарья Трофимова.