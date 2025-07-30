«Спасибо, что дали отдохнуть». Пловчиха Трофимова — о победной эстафете на ЧМ-2025

Пловчиха Дарья Трофимова высказалась об участии в победной смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Хотела ли я плыть утром? На самом деле мы с главным тренером Андреем Геннадьевичем совместно решили утром не плыть, поберечься, чтобы посмотреть разницу во времени. Когда я плыла эстафету 4 по 100 в первый день, я плыла и утром, и вечером, и меня на вечер уже не хватило. То есть я эмоционально уже выгорела, и вечером не получилось улучшить свой результат. Поэтому приняли решение утром не плыть, посмотреть, какая будет разница в результате.

Спасибо, что дали отдохнуть. Я рада, что утром не плыла. Знала, что вечером я могу плыть гораздо быстрее, я вообще вечером обычно чувствую себя гораздо лучше, чем утром», — сказала Трофимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.