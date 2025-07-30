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«У нас 1:1». Фесиков высказался о непопадании Франции и США в финал эстафеты ЧМ-2025

«У нас 1:1». Фесиков высказался о непопадании Франции и США в финал эстафеты ЧМ-2025
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Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков прокомментировал неудачу французской и американской сборных, которые не попали в финал смешанной комбинированной эстафеты на ЧМ-2025. Ранее мимо эстафеты в первый день турнира оказались российские пловцы.

«Впереди ещё большой блок работы. Нужна мотивация в том числе для личных тренеров, важно сориентироваться и понять, что одной четвёркой мы не вывезем. Нам нужны люди, которые позволят конкурировать со всеми другими сборными расширенным составом.

Что думал, когда американцы и французы не попали в финал? Думаю, они мыслили так же, как и мы, когда не попали в кролевой финал у парней в первый день. Поэтому у нас 1:1», — передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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