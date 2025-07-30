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ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 30 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 20-го соревновательного дня турнира, который прошёл 30 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 30 июля

Прыжки в воду

Микст. Синхронные прыжки 3 м:

1. Кьяра Пеллакани/Маттео Санторо (Италия) – 308,13 балла.

2. Кассиэль Руссо/Мэддисон Кини (Австралия) – 307,26.

3. Ли Яцзе/Чэн Цзылун (Китай) – 305,70.

...

5. Елизавета Кузина/Илья Молчанов (Россия) – 273,84.

Плавание

Мужчины. 800 м вольный стиль:

1. Ахмед Джауади (Тунис) – 7.36,88.

2. Свен Шварц (Германия) – 7.39,96.

3. Лукас Мертенс (Германия) – 7.40,19.

Женщины. 200 м вольный стиль:

1. Молли О’Кэллахан (Австралия) – 1.53,48.

2. Ли Бинцзе (Китай) – 1.54,62.

3. Клэр Вайнштейн (США) – 1.54,67.

Мужчины. 200 м баттерфляй:

1. Лука Урландо (США) – 1.51,87.

2. Кшиштоф Хмелевски (Польша) – 1.52,64.

3. Харрисон Тёрнер (Австралия) – 1.54,17.

Мужчины. 50 м брасс:

1. Симоне Черасуоло (Италия) — 26,54.

2. Кирилл Пригода (Россия) — 26,62.

3. Цинь Хайян (Китай) — 26,67.

4. Иван Кожакин (Россия) — 26,73.

Микст. Эстафета 4х100 м комплекс:

1. Россия (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) – 3.37,97.

2. Китай – 3.39,99.

3. Канада – 3.40,90.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.