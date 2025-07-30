ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 30 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 20-го соревновательного дня турнира, который прошёл 30 июля.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 30 июля
Прыжки в воду
Микст. Синхронные прыжки 3 м:
1. Кьяра Пеллакани/Маттео Санторо (Италия) – 308,13 балла.
2. Кассиэль Руссо/Мэддисон Кини (Австралия) – 307,26.
3. Ли Яцзе/Чэн Цзылун (Китай) – 305,70.
...
5. Елизавета Кузина/Илья Молчанов (Россия) – 273,84.
Плавание
Мужчины. 800 м вольный стиль:
1. Ахмед Джауади (Тунис) – 7.36,88.
2. Свен Шварц (Германия) – 7.39,96.
3. Лукас Мертенс (Германия) – 7.40,19.
Женщины. 200 м вольный стиль:
1. Молли О’Кэллахан (Австралия) – 1.53,48.
2. Ли Бинцзе (Китай) – 1.54,62.
3. Клэр Вайнштейн (США) – 1.54,67.
Мужчины. 200 м баттерфляй:
1. Лука Урландо (США) – 1.51,87.
2. Кшиштоф Хмелевски (Польша) – 1.52,64.
3. Харрисон Тёрнер (Австралия) – 1.54,17.
Мужчины. 50 м брасс:
1. Симоне Черасуоло (Италия) — 26,54.
2. Кирилл Пригода (Россия) — 26,62.
3. Цинь Хайян (Китай) — 26,67.
4. Иван Кожакин (Россия) — 26,73.
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс:
1. Россия (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) – 3.37,97.
2. Китай – 3.39,99.
3. Канада – 3.40,90.
Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.