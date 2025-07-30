«Золото было близко». Иван Кожакин — о четвёртом месте на чемпионате мира на 50 м брассом

Пловец Иван Кожакин оценил своё выступление в финале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 50 м брассом. Спортсмен занял четвёртое место.

«Смешанные эмоции. Золото было близко, за него нужно было цепляться. Но нужно быть в любом случае благодарным, благодарность убивает уныние. Безумно благодарен богу, что я здесь, что я на этом месте. Благодарен богу, что он привёл меня сюда, всё, что он делает для меня в этой жизни, — это для того, чтобы я мог его прославить. Медаль была очень рядом, и это добавляет небольшое послевкусие. Есть, конечно, ещё над чем работать. Будем стремиться дальше и выше.

Чувствовал огромную поддержку, бесконечную. Огромное количество сообщений, комментариев, благодаря всем я прочувствовал, что такое чемпионат мира, никогда такой поддержки у меня ещё не было. Стараюсь впитывать каждый момент этого чемпионата, всё безумно нравится», — передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.