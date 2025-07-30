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Тренер Шишин объяснил, почему россияне не попали в финал кролевой эстафеты на ЧМ-2025

Тренер Шишин объяснил, почему россияне не попали в финал кролевой эстафеты на ЧМ-2025
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Тренер пловцов Андрей Шишин назвал причину, по которой российские спортсмены не смогли пробиться в финал кролевой эстафеты у мужчин на ЧМ-2025 в Сингапуре. Он также объяснил выбор в состав смешанного комбинированного квартета Александры Кузнецовой.

«Кролевой состав у нас получился чуть-чуть скромнее. В первый день на второй половине дистанции не совсем звонко по функциональной подготовке выглядел Климент, он немножко недоплыл. И вторая причина – плотность результатов очень сильно возросла. Мы видим это на всех дистанциях, поэтому случилось тогда такое ЧП в команде.

Почему поставил Кузнецову? Утром сегодня просчитали действующие результаты. Не как в первый день немного гадали, а увидели, кто и как плывёт в моменте», — сказал Шишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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