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Фесиков высказался по поводу включения Кузнецовой в состав золотой эстафеты ЧМ-2025

Фесиков высказался по поводу включения Кузнецовой в состав золотой эстафеты ЧМ-2025
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Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков оценил решение включить Александру Кузнецову в состав смешанной комбинированной эстафеты в предварительном заплыве.

Во время утренних соревнований Кузнецова почувствовала себя плохо, а затем заявила, что отравилась. Её не включили в вечернюю программу чемпионата мира — 2025.

«Почему поставили Кузнецову? Это было объективное решение, потому что Саша дала нам понять, что она готова. Когда она в первый день выдала 54 ровно, всё было понятно», — сказал Фесиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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