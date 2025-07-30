«Эпидемией не пахнет». Кожакин — об отравлении пловцов на чемпионате мира

Пловец Иван Кожакин заявил, что в команде на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре нет переживаний по поводу эпидемии пищевого отравления.

«Ротавирус? У меня всё отлично, у Егора Корнева, который живёт со мной, тоже всё прекрасно. Слышал про проблемы у Саши Кузнецовой, но она вроде с ними справилась, сейчас всё в порядке. Эпидемией не пахнет. Оберегаем себя по питанию? Стараемся не баловать себя никакой экзотикой, всё по стандарту: углеводы плюс курочка. Этого достаточно. Никаких таких историй, которые могли бы как-то повлиять на результат. По-взрослому, по-серьёзному относимся ко всему», — передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.