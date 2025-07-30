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Илья Бородин объяснил неудачное выступление на ЧМ-2025 в Сингапуре

Илья Бородин объяснил неудачное выступление на ЧМ-2025 в Сингапуре
Илья Бородин
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Пловец Илья Бородин прокомментировал собственные результаты на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре. Сегодня, 30 июля, он занял 11-е место в сумме полуфинальных заплывов на 200 м комплексом.

«Какие ощущения от чемпионата? Утром было вообще прекрасно, вечером что-то не очень пока. Надо посмотреть будет. В чём причины? Начало, скорее всего, первая сотня. Вторая сотня идёт по накатанной уже.

Понимал, что мимо финала сразу, парни побыстрее будут. Тоже опыт. Я первый раз 200 метров плыл в полуфинале какого-либо большого турнира. До этого у меня был только чемпионат мира на короткой воде», – сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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