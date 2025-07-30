Пловец Кожакин: на чемпионате мира не было сверхдавления, как во время отбора

Пловец Иван Кожакин поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. На дистанции 50 м брассом он занял четвёртое место.

«Непривычно было сразу стартовать с полтинника. Это точно дало какой-то небольшой сбой в ощущениях. Всегда плыл полтинник под нагрузкой, не было никогда соревнований, чтобы я начинал так. Рассчитывал на эстафету, но тренер решил по-другому, не берусь судить, как было бы. Мы в этом моменте, показываем эти секунды.

Проблемы с психологией? Я не могу отвечать за парней, за себя скажу. Что в полуфинале, что в финале не было сверхдавления, как во время отбора на ЧМ. Выходил показывать те секунды, которые наработал. Мне было комфортно», — передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.