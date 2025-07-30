В Москве с 31 июля по 3 августа пройдёт международный кубок по пляжному футболу

С 31 июля по 3 августа на территории спортивного комплекса «РЖД Арена» пройдёт Московский международный кубок по пляжному футболу — правопреемник «Мундиалито», клубного чемпионата мира по этому виду спорта. За чемпионство будут бороться восемь команд из России, Бразилии, Саудовской Аравии, Казахстана, Беларуси и Ирана. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД) и Российского футбольного союза (РФС). Организатор спортивной части турнира — ПФК «Локомотив».

Московский международный кубок по пляжному футболу пройдёт в четвёртый раз, первый турнир с таким названием состоялся в 2022 году. Россию представят два московских клуба: «Локомотив» и «Строгино», а также национальная сборная по пляжному футболу. Из Бразилии приедет «Коринтианс», из Ирана — «Голсапуш». Также в соревновании примут участие «Аль Махмаль» из Саудовской Аравии, «Малайсары» из Казахстана и «ЦОР» из Белоруссии. Победителем турнира в 2024 году стал бразильский «Коринтианс».

Программа Кубка включает в себя четыре игровых дня. С 31 июля по 2 августа будут проведены матчи группового этапа, а 3 августа, в воскресенье, состоятся финальные встречи, в рамках которых определится победитель турнира.

Место проведения турнира — Пляжный стадион «РЖД Арена». Вход для зрителей свободный.