Молчанов: здорово, что итальянцы так феерично выиграли. Прыгать с ними вместе — это честь
Поделиться
Прыгун в воду Илья Молчанов высказался по поводу итогов соревнований в миксте в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Он выступал в паре с Елизаветой Кузиной и занял пятое место, а победу одержали представители Италии Кьяра Пеллакани и Маттео Санторо.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Микст. Синхронные прыжки 3 м
30 июля 2025, среда. 12:02 МСК
Окончено
1
Италия
2
Австралия
3
Китай
«Впечатления самые положительные. Всё здорово, классная атмосфера. Приятно бороться с сильными парами, с сильнейшими в мире. И прыгать вместе с ними – это здорово. Это честь. Здорово, что итальянцы так феерично выиграли, честно, рад за них.
Все стараются, все хотят побеждать. О судействе не думаем, стараемся прежде всего собраться на свои прыжки, выполнить их качественно. Остальное уже не наше дело», – сказал Молчанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Комментарии
- 30 июля 2025
-
21:47
-
21:46
-
20:43
-
20:30
-
20:25
-
19:22
-
18:43
-
18:36
-
18:35
-
18:20
-
18:17
-
18:00
-
17:46
-
17:43
-
17:38
-
17:34
-
17:27
-
17:26
-
17:23
-
17:19
-
17:16
-
17:15
-
17:09
-
16:58
-
16:58
-
16:52
-
16:29
-
16:25
-
16:10
-
16:02
-
15:55
-
15:51
-
15:35
-
15:30
-
15:20