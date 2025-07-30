Молчанов: здорово, что итальянцы так феерично выиграли. Прыгать с ними вместе — это честь

Прыгун в воду Илья Молчанов высказался по поводу итогов соревнований в миксте в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Он выступал в паре с Елизаветой Кузиной и занял пятое место, а победу одержали представители Италии Кьяра Пеллакани и Маттео Санторо.

«Впечатления самые положительные. Всё здорово, классная атмосфера. Приятно бороться с сильными парами, с сильнейшими в мире. И прыгать вместе с ними – это здорово. Это честь. Здорово, что итальянцы так феерично выиграли, честно, рад за них.

Все стараются, все хотят побеждать. О судействе не думаем, стараемся прежде всего собраться на свои прыжки, выполнить их качественно. Остальное уже не наше дело», – сказал Молчанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.