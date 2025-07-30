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Молчанов: здорово, что итальянцы так феерично выиграли. Прыгать с ними вместе — это честь

Молчанов: здорово, что итальянцы так феерично выиграли. Прыгать с ними вместе — это честь
Илья Молчанов и Елизавета Кузина
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Прыгун в воду Илья Молчанов высказался по поводу итогов соревнований в миксте в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Он выступал в паре с Елизаветой Кузиной и занял пятое место, а победу одержали представители Италии Кьяра Пеллакани и Маттео Санторо.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Микст. Синхронные прыжки 3 м
30 июля 2025, среда. 12:02 МСК
Окончено
1
Италия
2
Австралия
3
Китай

«Впечатления самые положительные. Всё здорово, классная атмосфера. Приятно бороться с сильными парами, с сильнейшими в мире. И прыгать вместе с ними – это здорово. Это честь. Здорово, что итальянцы так феерично выиграли, честно, рад за них.

Все стараются, все хотят побеждать. О судействе не думаем, стараемся прежде всего собраться на свои прыжки, выполнить их качественно. Остальное уже не наше дело», – сказал Молчанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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