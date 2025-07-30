Прыгунья в воду Кузина оценила своё выступление на ЧМ в Сингапуре

Прыгунья в воду Елизавета Кузина высказалась о выступлении на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре.

«Больше положительных или отрицательных эмоций? Что-то среднее. После этих соревнований лично я очень многое поменяю в подготовке, как в физической, так и в моральной. Надо радоваться. Мне все ходят и говорят, что надо радоваться тому, что ты здесь. И показывать свои лучшие прыжки.

Болеть за всех против Китая? Такого нет. Мы все за красивые прыжки, за красивую борьбу. И за честные оценки. Пусть побеждает сильнейший», – сказала Кузина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.