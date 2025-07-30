Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пловец Иван Кожакин: у меня в октябре жизнь кардинально поменяется — родится сын

Пловец Иван Кожакин: у меня в октябре жизнь кардинально поменяется — родится сын
Иван Кожакин
Аудио-версия:
Комментарии

Пловец Иван Кожакин рассказал, что ближайшей осенью он станет отцом. Спортсмен отметил, что вопросы касательно будущей спортивной подготовки ему необходимо обсудить со своей супругой.

«У меня жизнь в октябре кардинально поменяется. У меня родится сын, буду отталкиваться в своей подготовке от этого события. Соревнований много, и я прекрасно понимаю, что, возможно, в каком-то моменте семье я буду нужнее, потому что одно дело — быть с одним ребёнком, которому три года, и совсем другое, когда рождается ещё один малыш. Очень сложно всё это тянуть на себе. Моя жена – герой, я ею безумно горжусь и очень ей благодарен.

Мы сядем с ней и всё очень чётко спланируем, будем искать варианты. Я не до конца уверен, что выступлю на этапах Кубка мира, скорее всего, нет. А на остальные соревнования буду стараться заявляться. По крайней мере, буду к ним готовиться. А там уж как Господь даст. Будем работать, это только начало. Не останавливаемся, не ставим точку. Это просто запятая. Готовимся подниматься выше, ставить себе новые цели и их достигать», — передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Золото было близко». Иван Кожакин — о четвёртом месте на чемпионате мира на 50 м брассом
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android