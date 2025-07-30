Пловец Иван Кожакин: у меня в октябре жизнь кардинально поменяется — родится сын

Пловец Иван Кожакин рассказал, что ближайшей осенью он станет отцом. Спортсмен отметил, что вопросы касательно будущей спортивной подготовки ему необходимо обсудить со своей супругой.

«У меня жизнь в октябре кардинально поменяется. У меня родится сын, буду отталкиваться в своей подготовке от этого события. Соревнований много, и я прекрасно понимаю, что, возможно, в каком-то моменте семье я буду нужнее, потому что одно дело — быть с одним ребёнком, которому три года, и совсем другое, когда рождается ещё один малыш. Очень сложно всё это тянуть на себе. Моя жена – герой, я ею безумно горжусь и очень ей благодарен.

Мы сядем с ней и всё очень чётко спланируем, будем искать варианты. Я не до конца уверен, что выступлю на этапах Кубка мира, скорее всего, нет. А на остальные соревнования буду стараться заявляться. По крайней мере, буду к ним готовиться. А там уж как Господь даст. Будем работать, это только начало. Не останавливаемся, не ставим точку. Это просто запятая. Готовимся подниматься выше, ставить себе новые цели и их достигать», — передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.