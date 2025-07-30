Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 31 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 31 июля, состоится очередной день соревнований в прыжках в воду и плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 21-го соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 31 июля (время московское)

Прыжки в воду

13:15. Женщины. Вышка 10 м.

Плавание

14:02. Женщины. 200 м, баттерфляй.

14:21. Мужчины. 200 м, комплекс.

14:30. Мужчины. 100 м, вольный стиль.

14:56. Женщины. 50 м на спине.

15:30. Женщины. Эстафета 4х200, вольный стиль.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.