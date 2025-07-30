«Я был уверен в нём». Иван Кожакин отреагировал на серебро Кирилла Пригоды на ЧМ-2025

Пловец Иван Кожакин высказался по поводу выступления соотечественника Кирилла Пригоды на дистанции 50 брассом в рамках чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре. Там один из лидеров сборной завоевал серебряную медаль, а Кожакин стал четвёртым.

«Конечно, я рад за Кирилла Пригоду. Я был уверен в нём. Медаль в личной дисциплине точно дала ему уверенность и заряд эмоций на эстафету», — передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На дистанции 50 м брассом Пригода отстал от победителя итальянца Симоне Черасуоло на 0,6 секунды. Замкнул тройку лидеров китаец Цинь Хайян с результатом 26,67.