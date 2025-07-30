Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Я был уверен в нём». Иван Кожакин отреагировал на серебро Кирилла Пригоды на ЧМ-2025

«Я был уверен в нём». Иван Кожакин отреагировал на серебро Кирилла Пригоды на ЧМ-2025
Комментарии

Пловец Иван Кожакин высказался по поводу выступления соотечественника Кирилла Пригоды на дистанции 50 брассом в рамках чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре. Там один из лидеров сборной завоевал серебряную медаль, а Кожакин стал четвёртым.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м брасс
30 июля 2025, среда. 15:03 МСК
Окончено
1
Симоне Черасуоло
Италия
26.54
2
Кирилл Пригода
Россия
+0.08
3
Цинь Хайян
Китай
+0.13

«Конечно, я рад за Кирилла Пригоду. Я был уверен в нём. Медаль в личной дисциплине точно дала ему уверенность и заряд эмоций на эстафету», — передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На дистанции 50 м брассом Пригода отстал от победителя итальянца Симоне Черасуоло на 0,6 секунды. Замкнул тройку лидеров китаец Цинь Хайян с результатом 26,67.

Материалы по теме
Пловец Иван Кожакин: у меня в октябре жизнь кардинально поменяется — родится сын
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android