Сергей Фесиков вспомнил эмоции от победы российских пловцов в эстафете 2003 года

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков высказался по поводу успеха российских пловцов на ЧМ-2025 в Сингапуре в смешанной комбинированной эстафете. Он провёл параллель с подобным предыдущим успехом на ЧМ-2003 в Барселоне (Испания). Тогда россияне в мужской кролевой эстафете 4х100 м стали первыми.

«По длинной воде мы в последний раз выигрывали в 2003 году. 4х100, вольный стиль. Барселона. Я смотрел эту эстафету. Был маленьким парнем, не всех участников заплыва помню, знаю точно, что были Иван Усов, Андрей Капралов, Александр Попов. Это эмоции были с другой стороны, я не понимал внутрянки.

Это было легендарно, потому что Попов завоевал золото чемпионатов мира спустя долгое время. Дал себе мотивацию и стимул поехать на ещё одни Олимпийские игры в Афины. Это дало стимул для всей нашей команды», — передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустамом Имамов.