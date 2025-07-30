Российские пловцы впервые с 2003 года одержали победу в эстафете ЧМ на длинной воде

Пловцы из России впервые за 22 года одержали победу в эстафете на чемпионате мира в 50-метровом бассейне. Сегодня, 30 июля, отечественные спортсмены взяли золото в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров в Сингапуре. В состав команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

Предыдущий успех в командной дисциплине на уровне ЧМ случился в 2003 году в Барселоне (Испания). Тогда в мужской эстафете 4х100 м вольным стилем золото завоевали Андрей Капралов, Иван Усов, Денис Пиманков и Александр Попов.

Отметим, что в финал комбинированной смешанной эстафеты на ЧМ-2025 не прошли Франция и США.