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Российские пловцы впервые с 2003 года одержали победу в эстафете ЧМ на длинной воде

Российские пловцы впервые с 2003 года одержали победу в эстафете ЧМ на длинной воде
сборная России по плаванию
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Пловцы из России впервые за 22 года одержали победу в эстафете на чемпионате мира в 50-метровом бассейне. Сегодня, 30 июля, отечественные спортсмены взяли золото в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров в Сингапуре. В состав команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс
30 июля 2025, среда. 15:47 МСК
Окончено
1
Россия
2
Китай
3
Канада

Предыдущий успех в командной дисциплине на уровне ЧМ случился в 2003 году в Барселоне (Испания). Тогда в мужской эстафете 4х100 м вольным стилем золото завоевали Андрей Капралов, Иван Усов, Денис Пиманков и Александр Попов.

Отметим, что в финал комбинированной смешанной эстафеты на ЧМ-2025 не прошли Франция и США.

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