Фесиков оценил вероятность установления Россией рекорда мира в комбинированной эстафете

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков высказался о возможном установлении мирового рекорда российскими пловцами в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.

Сегодня, 30 июля, россияне установили рекорд чемпионатов, преодолев дистанцию за 3.39,99. Рекорд мира на данной дистанции равен 3.37,43 и принадлежит США.

«Полсекунды до рекорда мира. Потенциально должны двинуться вперёд. Для какого спортсмена может быть стопом данное достижение? Да, первое золото, рекорд чемпионата, но рекорд мира не побит, а впереди самое главное – это ведь олимпийская дисциплина», — передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустамом Имамов.