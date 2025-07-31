Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты на 30 июля

30 июля в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию были разыграны медали в командных соревнованиях у женщин в сабле и мужской шпаге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного соревновательного дня.
Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Результаты 30 июля
Мужчины, командная шпага
За 3-е место:
Казахстан – Франция – 45:31
финал:
Япония – Венгрия – 45:35
Женщины, командная сабля
За 3-е место:
Венгрия – Япония – 45:34
финал:
Франция – Корея – 45:37
Чемпионат мира по фехтованию проходил в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе и завоевали три медали.