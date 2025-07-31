Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты на 30 июля

30 июля в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию были разыграны медали в командных соревнованиях у женщин в сабле и мужской шпаге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Результаты 30 июля

Мужчины, командная шпага

За 3-е место:

Казахстан – Франция – 45:31

финал:

Япония – Венгрия – 45:35

Женщины, командная сабля

За 3-е место:

Венгрия – Япония – 45:34

финал:

Франция – Корея – 45:37

Чемпионат мира по фехтованию проходил в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе и завоевали три медали.