Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты на 30 июля

Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты на 30 июля
Аудио-версия:
Комментарии

30 июля в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию были разыграны медали в командных соревнованиях у женщин в сабле и мужской шпаге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Результаты 30 июля

Мужчины, командная шпага

За 3-е место:
Казахстан – Франция – 45:31

финал:
Япония – Венгрия – 45:35

Женщины, командная сабля

За 3-е место:
Венгрия – Япония – 45:34

финал:
Франция – Корея – 45:37

Чемпионат мира по фехтованию проходил в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе и завоевали три медали.

Материалы по теме
«Надеюсь, меня не будут сильно ругать». Как россияне вернулись на ЧМ по фехтованию
«Надеюсь, меня не будут сильно ругать». Как россияне вернулись на ЧМ по фехтованию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android