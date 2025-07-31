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ЧМ-2025 по фехтованию: итоговый медальный зачёт, на каком месте Россия

ЧМ-2025 по фехтованию: итоговый медальный зачёт, на каком месте Россия
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30 июля в Тбилиси, Грузия, продолжился чемпионат мира по фехтованию — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым медальным зачётом турнира.

  1. Франция — 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали.
  2. США — 2 золотые, 1 серебряная и 0 бронзовых медалей.
  3. Италия — 2 золотые, 0 серебряных и 4 бронзовые медали.
  4. Япония — 2 золотые, 0 серебряных и 1 бронзовая медаль.
  5. Россия — 1 золотая, 2 серебряные и 0 бронзовых медалей.
  6. Украина — 1 золотая, 0 серебряных и 2 бронзовые медали.
  7. Грузия — 1 золотая, 0 серебряных и 0 бронзовых медалей.
  8. Гонконг — 1 золотая, 0 серебряных и 0 бронзовых медалей.
  9. Венгрия — 0 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
  10. Корея — 0 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

Напомним, в составе России саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль в индивидуальных соревнованиях, Кирилл Бородачёв завоевал серебро в соревновании рапиристов, а шпажистки Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева, Милен Бавуге Хабимана и Яна Бекмурзова стали вторыми в командном турнире.

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